Die stärkste Liga der Welt verliert ihre Stars: Chance oder Risiko für den SC DHfK Leipzig?

Leipzig. Der nächste Stern am deutschen Handball-Himmel schwindet. Für THW-Torhüter Niklas Landin geht es im Sommer 2023 vom Kieler Topteam zurück in die Heimat zu Aalborg Handbold. Der zweimalige Welthandballer ist längst nicht der einzige große Name, der die Bundesliga in den kommenden Spielzeiten verlässt. Denn neben dem dänischen Spitzenclub reißt auch das norwegische Großprojekt Kolstad IL zahlreiche Stars an sich. So werden in den nächsten Jahren unter anderem Sander Sagosen (Kiel), Magnus Röd (Flensburg) und Magnus Gullerud (Magdeburg) das deutsche Oberhaus verlassen.

