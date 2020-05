Die Stimmen zu Hannover 96 gegen den KSC: "Darüber müssen wir sprechen"

Nach drei Siegen in Serie gab Hannover 96 gegen den Karlsruher SC die 1:0-Führung noch aus der Hand und musste sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. Edgar Prib brachte die Roten am Mittwochabend in der 47. Minute im Anschluss an eine unzureichend geklärte Ecke in Führung. Philipp Hofmann (69.) glich für den KSC per Kopf aus. „Wir sind in erster Linie mal enttäuscht, dass wir nur 1:1 gespielt haben, aber das gehört auch dazu“, sagt 96-Trainer Kenan Kocak nach der Partie. Hier gibt´s die Stimmen zum Spiel.