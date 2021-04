Die Stimmen zum 96-Sieg über Regensburg: "Macht mich stolz und richtig glücklich"

Torschütze Hendrik Weydandt auf der 96-Homepage: "Grundsätzlich fühlt sich der Sieg sehr gut an. Es war wichtig, nach so langer Zeit endlich mal wieder einen Dreier einzufahren. Nichtsdestotrotz hat man heute auch Schwächen von uns gesehen, an denen wir absolut arbeiten müssen. Wenn du bis zur 20. Minute 2:0 führst, dann gibt dir das natürlich Sicherheit. Nach der Halbzeit haben wir dann leider wieder einen Bruch und ein fahriges Spiel - wir kriegen zu Recht das 2:1, weil wir nicht kompakt genug stehen. Das hat uns in den letzten Wochen immer wieder Punkte gekostet. Heute ist es gut ausgegangen. Dass ich endlich mal wieder selber treffen durfte, ist für mich persönlich natürlich enorm wichtig." ©