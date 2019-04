Die Stimmen zum Spiel - 96-Kapitän Bakalorz: "Ich bin unglaublich glücklich"

Florian Müller und Moussa Niakhaté vertändeln das Spielgerät an der Torauslinie. Eine eigentlich harmlose Situation wird für Hannover 96 zur spielentscheidenden Szene. Linton Maina ist hellwach, schnappt sich die Kugel, behauptet sie, legt sie auf Hendrik Weydandt rüber. Der verarbeitet den Pass nur kurz und lässt das Netz zappeln ( zum Spielbericht ).

Die Wende? Nach dem Sieg gegen Mainz 05: Die Roten in Noten

"Hannover war jetzt dran"

Er schlägt die Hände über den Kopf. Aus dem Nichts die Führung. 96 jubelt mal wieder. Endlich. Rückkehrer Edgar Prib und Co. bringen das Ergebnis ins Ziel, weil sie kämpfen wie die Wölfe. Nach dem Spiel sind Bakalorz, Doll und Weydandt einfach nur happy. "Hannover war jetzt dran, hatte zuletzt immer Pech mit dem Spielverlauf", sagte Mainz-Trainer Schwarz in Fairplay-Manier. Die Zitate zum Spiel könnt Ihr in der Galerie nachlesen.