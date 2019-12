Die Stimmung droht bei den Lausitzer Füchsen zu kippen

Weißwasser. Einen Tag nach dem 2:4 daheim gegen die Bietigheim Steelers, das die dritte Niederlage in Serie und den Absturz der Lausitzer Füchse auf einen Abstiegsrundenplatz bedeutete, gaben die Verantwortlichen der Weißwasseraner die Verpflichtung von Brad Ross bekannt. „Wir haben ihn geholt, um dem Abwärtstrend entgegen zu wirken. Er soll uns in dieser schwierigen Situation wieder mehr Stabilität und Konstanz verleihen“, erklärte EHC-Geschäftsführer Dirk Rohrbach den zweiten Neuzugang nach Luke Nogard.

Während Ross bereits über einen deutschen Pass verfügt, soll Nogard einen bekommen, falls die Ausländerbehörde des Landkreises Görlitz die eingereichten Unterlagen für ausreichend erachtet. Derweil der Kanadier bisher zwei Partien für die Blau-Gelben bestritt, wird das Ross-Debüt am 4. Januar zum Hockey Open Air erwartet. Zunächst hatten die Oberlausitzer gestern Abend aber noch eine Partie zu absolvieren. In Landshut, beim dritten Duell gegen den Aufsteiger, ging nun sogar die vierte Partie in Folge verloren. Darcy Murphy hatte zwar kurz vor Schluss noch zum 4:4 für Weißwasser ausgeglichen und die Verlängerung erzwungen – in dieser jedoch behielten die Niederbayern 5:4 die Oberhand.