Die Top-Torjäger und Top-Vorlagengeber aus der Geschichte von RB Leipzig

Wer erinnert sich noch an Jochen Höfler? Im ersten Jahr der RB-Vereinsgeschichte erzielte der Mittelstürmer, der nur ein Jahr bei RBL unter Vertrag stand und seine Karriere 2019 beendete, 14 Toren in 30 Spielen. Dahinter folgten Christian Reimann und Nico Frommer (beide 11). Der heute 38-Jährige Höfler kickte zuletzt beim sechstklassigen Teutonia St. Tönis in der Landesliga Niederrhein. ©