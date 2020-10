Die Transfer-Baustellen der Bundesliga: Wer soll noch kommen? Wer kann gehen?

Was sind die Kader-Baustellen? Der FC Bayern dürfte der umtriebigste aller Bundesligisten sein: Gesucht werden ein Rechtsverteidiger, ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler und ein Angreifer, der vor allem auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen kann.

Wer soll gehen? Marius Wolf wurde für eine weitere Saison an den 1. FC Köln verliehen . Darüber hinaus dürfte es keine Abgänge geben.

Was sind die Kader-Baustellen? In Sachen Zugänge könnte höchstens im Abwehrzentrum noch etwas passieren, wo die Personaldecke dünn ist. Transfers sind dennoch unwahrscheinlich. Der von Manchester United umworbene Jadon Sancho soll definitiv bleiben.

Was sind die Kader-Baustellen? Ein offensiver Flügelspieler steht noch auf der Einkaufsliste.

Wer soll gehen? Von "sollen" kann keine Rede sein - aber Andrej Kramaric wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die TSG soll etwa 40 Millionen Euro Ablöse aufrufen.

Wer soll kommen? Für einen Kramaric-Ersatz gibt es kein Profil. Sky brachte die TSG Hoffenheim darüber hinaus mit einer Leihe von Tottenhams Linksaußen Ryan Sessegnon in Verbindung. Über eine Rückkehr von Sebastian Rudy vom FC Schalke 04 wurde erneut spekuliert .

Was sind die Kader-Baustellen? Je nachdem, ob der wechselwillige Andrej Kramaric den Klub noch verlässt, müsste im Angriff personell nachgelegt werden.

Was sind die Kader-Baustellen? Der Kader steht grundsätzlich.

Wer soll gehen? Danny da Costa dürfte sich auf Leihbasis zum FC Schalke 04 verabschieden. Auch Jetro Willems, Erik Durm, der mit Parma in Verbindung gebracht wird, und Simon Falette könnten noch gehen.

Was sind die Kader-Baustellen? Ein flexibler Offensivspieler ist noch ein Thema - bestenfalls einer, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen kann. Ex-Nationalspieler Amin Younes ist der heißeste Kandidat.

Was sind die Kader-Baustellen? Trainer Christian Streich ist trotz namhafter Abgänge (Koch, Waldschmidt) mit seinem Kader zufrieden.

Wer soll gehen? Waldhof Mannheim wirbt intensiv um Stürmer Prince Osei Owusu. Auch Youngster Can Hayri Özkan darf gehen.

Wer soll kommen? Wunschspieler bleibt Sebastian Vassiliadis vom Lokalrivalen SC Paderborn, der in der vergangenen Bundesliga-Saison überzeugen konnte. Allerdings ruft der SCP eine Ablösesumme auf, die Bielefeld bisher nicht zu huajlen bereit war. Auf Leihbasis wurde zudem Ahmed Kutucu von Schalke 04 gehandelt, der allerdings ein Mittelstürmer ist.

Was sind die Kader-Baustellen? Im zentralen Mittelfeld wird noch ein offensiv- wie defensivstarker Spieler gesucht.

Was sind die Kader-Baustellen? Als mögliche Abgänge gelten Nico Gonzalez, der den Aufsteiger verlassen will und der umworbene Mittelfeldspieler Erik Thommy. Offensiv wird ein Stürmer gesucht.

Wer soll gehen? Krzysztof Piatek, im Winter als Berliner Rekordtransfer aus Italien gekommen, wurde mit einem Wechsel zurück in die Serie A in Verbindung gebracht, ein Abgang ist allerdings nicht wahrscheinlich. Defensivspieler Arne Maier wurde ein Wechsel untersagt. Mathew Leckie äußerte im Mai zuletzt Wechselgedanken - der Australier ist offensiv nur Backup.

Wer soll kommen? Lyon-Star Jeff Reine-Adelaide steht vor einem Wechsel zu den Berlinern , ist nach Lucas Tousart bereits der zweite OL-Profi, der das Mittelfeld der Herthaner verstärkt. Gehandelt wird außerdem Weltmeister Mario Götze , von dem Trainer Bruno Labbadia ein erklärter Fan ist. Linksverteidiger Wendell (Bayer Leverkusen), Ryan Sessegnon (Tottenham, Leihe) und der mögliche Rückkehrer Marko Grujic, der wohl als Alternative zu Reine-Adelaide bereit steht, werden ebenfalls am Olympiastadion gehandelt.

Was sind die Kader-Baustellen? Insbesondere im zentralen Mittelfeld sucht Sportchef Michael Preetz noch neue Spieler, auch auf den Außenbahnen könnte es noch Verstärkungen geben.

Wer soll gehen? Für Milot Rashica hat sich bisher kein Abnehmer gefunden , obwohl die Bremer mit ihren Ablöseforderungen schon auf etwa 20 Millionen Euro runtergegangen sind. Davy Klaassen will (und wird wohl auch) zu Ajax Amsterdam zurückkehren.

Was sind die Kader-Baustellen? Ein defensiver Mittelfeldspieler, der auch offensiv tätig werden kann, wird gesucht. Geht Davy Klaassen, dürfte noch ein weiterer zentraler Mann auf die Liste kommen.

Wer soll gehen? Diverse Spieler könnten gehen: Jonathan Tah, der zuletzt nicht mehr Stammspieler war, könnte Leverkusen ebenso verlassen wie die Innenverteidiger-Kollegen Tin Jedvaj, Panagiotis Retsos und Aleksandar Dragovic - Voraussetzung ist, dass Bayer dann selbst nochmal nachlegt. Leon Bailey liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League. Rechtsverteidiger Mitchell Weiser spielt in Boszs Planungen keine Rolle mehr, links darf Wendell (zu Hertha?) gehen, wenn Kolasinac kommt.

Wer soll kommen? Die Gespräche mit Sead Kolasinac vom FC Arsenal sollen bereits weit fortgeschritten sein, er soll der neue Leverkusener Linksverteidiger werden. Ein Interesse am vereinslosen Mario Götze hat Sportchef Rudi Völler dementiert.

Was sind die Kader-Baustellen? Auf der offensiven Außenbahn und auf der Linksverteidiger-Position könnte es noch Bewegung geben, Trainer Peter Bosz wünscht sich einen neuen Spieler. Leon Bailey will weg - aber darf er auch?

Wer soll gehen? Offensivtalent Omar Marmoush könnte zum Linzer ASK wechseln. Auch Yunus Malli und Jeffrey Bruma stehen auf dem Abstellgleis.

Was sind die Kader-Baustellen? Am Freitag verstärkte der VfL die Offensive, verpflichtete den früheren Dortmunder Maximilian Philipp.

Wer soll kommen? Union hat alle Kaderplätze besetzt - teilweise auch sehr prominent. Sollte kein Top-Schnäppchen mehr in Sicht sein, sollte es das gewesen sein.

Was sind die Kader-Baustellen? Die Transferplanungen sollten abgeschlossen sein.

Was sind die Kader-Baustellen? Sportdirektor Max Eberl konnte alle Stars halten - obwohl es an Interessenten nicht mangelte. Baustellen gibt es im Kader keine - es sei denn, es kommt ein defensiver Mittelfeldspieler auf den Markt.

1. FC Köln

Was sind die Kader-Baustellen?

Nach dem schwachen Saisonstart könnte es vor allem offensiv noch Verstärkungen geben. Mit Marius Wolf wurde eine entsprechende Alternative vom BVB ausgeliehen.

Wer soll kommen?

Vielleicht weitere Offensivspieler: Gehandelt wurden in den vergangenen Tagen Nürnbergs Robin Hack, Moussa Koné von Olympique Nimes und Nahuel Bustos von Club Atlético Talleres in Argentinien. Rechtsverteidiger Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen wurde ebenfalls mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Weisers Vater Patrick spielte von 1992 bis 1997 und 2005 bis 2007 für den FC.

Wer soll gehen?

Nach insgesamt 16 Abgängen allerhöchstens noch Joao Queiros, mit dem nicht mehr geplant wird.