Die Trikotfarbe blieb: Diese 19 Spieler wechselten von Salzburg zu RB Leipzig

Roman Wallner, Januar 2012, ablösefrei: Der Stürmer ging als Erster den Weg aus Salzburg zu RB Leipzig. Trotz sechs Toren in 16 Partien endete seine Zeit in Sachsen schon nach einem halben Jahr, weil der neue Trainer Ralf Rangnick nicht mit ihm plante. Im Vorjahr beendete der ehemalige österreichische Nationalspieler (29 Länderspiele) im Alter von 37 Jahren seine Karriere. ©

In Salzburg sind sie Leid gewohnt, seitdem Stürmer Roman Wallner 2012 den Aderlass der eigenen Stars und Talente nach Leipzig einleitete. Umso größer war die Freude bei den Fans, als man die Deutschen in der Gruppenphase der Europa League 2018/19 zweimal besiegen konnte. Der 1:0-Triumph in Salzburg war eine besondere Genugtuung. Denn der Eindruck, dass sich RB ungeniert bei ihnen bedienen konnte und man selbst zum reinen Ausbildungsverein degradiert wird, sorgte für viel Antipathie – gerade gegen den damaligen RB-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick. Einige Fans nahmen es wiederum mit Humor und sangen in der Nachspielzeit „Ohne Salzburg wärt ihr gar nicht hier“.