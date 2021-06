Die U17 der Holstein Women macht den Aufstieg perfekt

Es ist vollbracht. Die B-Juniorinnen der Holstein Women steigen in die Bundesliga Nord/Nordost auf. Mit einem 4:1-Sieg gegen den Eimsbüttler SV auf dem PTSK-Sportplatz schafften die Kielerinnen am Mittwochabend souverän den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Holstein hatte bereits das erste Spiel beim Osnabrücker SC mit 6:0 für sich entschieden und kann in der Dreiergruppe nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.