Die Unicorns fordern den Meister: Beachhandballturnier in Herrenhausen mit 50 Zuschauern

Den Beachhandballern rieselt die Zeit förmlich durch die Hände. Der Sommer neigt sich dem Ende zu, bisher ist wegen der Corona-Krise kaum ein Turnier gespielt worden. Die deutschen Meisterschaften sind längst abgesagt, für diesen Sport droht es ein verlorenes Jahr zu werden. Immerhin haben die Beach Unicorns Hannover des MTV Herrenhausen aber nun ein kleines Turnier auf die Beine gestellt. Am Sonntag ab 10.45 Uhr geht es auf der Anlage des MTV für fünf Frauenteams in den Sand – unter strengen Hygienevorgaben. Mehr als 50 Zuschauer, die sich vorher anmelden müssen, sind nicht zugelassen. Um 16 Uhr soll das finale Spiel angepfiffen werden.

"Sind froh, überhaupt spielen zu können"

„Wir sind froh, überhaupt spielen zu können. Trainiert haben wir, seitdem das wieder möglich war“, sagt Coach Dennis Glaser. Die Unicorns sind Vizemeister und wollten in diesem Jahr eigentlich einen weiteren sportlichen Schritt machen. „Nun wollen wir zumindest den Leistungsstand feststellen und natürlich nicht zuletzt Spaß haben“, sagt Glaser. Jüngst haben die Unicorns beim Turnier in Magdeburg Rang zwei hinter den Beach Bazis aus Bayern belegt. Einen weiteren Wettbewerb dürfte es in diesem Jahr nicht mehr geben. „Das Problem ist, dass das Training für die Hallensaison bereits begonnen hat, die meisten von uns haben es schwer, die Termine zu vereinbaren“, sagt der Coach. Weil der MTV Rohrsen am Sonntag testet, muss der Trainer auf die MTV-Spielerinnen verzichten.