Die User haben gewählt: Das ist Eure Startelf gegen den 1. FC Köln

Showdown in der Relegation zur 1. Bundesliga. Holstein Kiel tritt, nach dem 1:0-Hinspielsieg, im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg am Sonnabend um 18 Uhr im Holstein-Stadion gegen den 1. FC Köln an. Wir wollten von Euch wissen, wen Ihr in der Startelf der Störche sehen möchtet.

Ahmet Arslan (Kreuzband-OP), Stefan Thesker (Aufbautraining nach Teilanriss der Achillessehne), sowie Johannes van den Bergh (Gelb-Sperre) stehen den Störchen nicht zur Verfügung. Das Ergebnis findet Ihr in der Bildergalerie.