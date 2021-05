Die User haben gewählt: Das ist Eure Startelf gegen den 1. FC Köln

Showdown in der Relegation zur 1. Bundesliga. Holstein Kiel tritt im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg am Mittwoch um 18.30 Uhr im RheinEnergieSTADION gegen den 1. FC Köln an. Wir wollten von Euch wissen, wen Ihr in der Startelf der Störche sehen möchten. Knapp 600 User haben abgestimmt. Es waren knappe Entscheidungen - so zum Beispiel auf der Torhüter-Position. Ahmet Arslan (Kreuzband-OP), Mikkel Kirkeskov (Mittelhandbruch), Stefan Thesker (Aufbautraining nach Teilanriss der Achillessehne), sowie Alexander Mühling und Jonas Meffert (beide Gelb-Sperre) stehen den Störchen nicht zur Verfügung. Das Ergebnis findet Ihr in der Bildergalerie.

