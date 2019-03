Die User-Noten: Bewertet die Profis von Hannover 96 nach der Niederlage gegen Augsburg

Hannover 96 verliert mit 1:3 gegen den FC Augsburg. Hendrik Weydandt brachte die Roten schon in der 8. Minute mit einem wuchtigen Kopf aus 16 Metern in Front und hatte kurz darauf die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. In der gesamten Halbzeit war 96 die bessere Mannschaft und führte zur Pause durchaus verdient. In den zweiten 45 Minuten war die Mannschaft von Thomas Doll nicht wieder zu erkennen. Aufgrund der desolaten Leistung im zweiten Durchgang steht eine 1:3-Niederlage. Hier könnt Ihr die Spieler von Hannover 96 nach dem Spiel in Augsburg bewerten.