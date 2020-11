Die verflixte erste Halbzeit: Hannover 96 trifft fast nur im zweiten Durchgang

Sieben Spiele sind rum für Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Gegen Aue setzte es am Samstag den nächsten Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak kam nicht über ein torloses Remis gegen die Sachsen hinaus. Und überhaupt ist das Toreschießen bei Hannover 96 gerade ein Problem.

96 hätte sich Spannung sparen können

"Wir müssen von der ersten Minute an da sein", ist ein beliebter Trainerspruch, den auch 96-Trainer Kenan Kocak schon des Öfteren verwendete – der aber nicht immer seine erhoffte Wirkung erzielte. 96 schoss zehn seiner elf Saisontore in der zweiten Halbzeit. Nur am 1. Spieltag der Saison traf Dominik Kaiser gegen den KSC (2:0-Sieg für 96) im ersten Durchgang. Alle anderen 96-Tore aus den vergangenen sieben Begegnungen fielen in Hälfte zwei.

Fest steht, dass elf Tore nach sieben Spielen zwar eine passable Anzahl ist, für ganz oben aber nicht reicht. Der HSV führt diesen Vergleich (15 Tore, am Montagabend noch gegen Kiel) wie die Tabelle der 2. Bundeliga vor Greuther Fürth (13 Tore) an. Im Moment stehen also auch die Teams mit den meisten Toren an der Spitze.

Die Roten hätten sich einiges an Spannung ersparen können, wenn sie schon in den ersten 45 Minuten getroffen hätten. Gegen Eintracht Braunschweig am 3. Spieltag zum Beispiel war 96 über das gesamte Spiel klar die bessere Mannschaft, verpasste es aber zunächst, daraus Kapital zu schlagen. Die Folge: Die Gäste gingen in der zweiten Halbzeit etwas überraschend in Führung. Am Ende setzte sich 96 noch deutlich mit 4:1 durch und holte sich den Derbysieg.

Auch gegen Fortuna Düsseldorf am 5. Spieltag zahlte sich die Überlegenheit der Roten erst in der zweiten Halbzeit aus. Nach dem Wiederanpfiff stellte 96 völlig verdient, aber spät und mit Hilfe von Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier auf 3:0.