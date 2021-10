Es gab in der Geschichte des VfL Wolfsburg schon viele überraschende Trainerwechsel - dieser hier gehört zweifelsohne dazu. Und es will auf dem ersten Blick nicht so richtig zur Politik der ruhigen Hand passen, die Manager Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer in den letzten Jahren beim VfL Wolfsburg pflegten. Dass sie ihrem Trainer Mark van Bommel nun nicht wenigstens bis zur nächsten Länderspiel-Pause Zeit geben, lässt nur einen Schluss zu: Der Ex-Bayern-Profi ist in Wolfsburg krachend gescheitert.

Zuletzt wirkte van Bommel hilflos, wenn er über die Pleiten-Serie seiner Mannschaft reden musste. Immer wieder kamen die gleichen Floskeln, die inhaltliche Substanz wurde kleiner, der Hang, auch noch so spezifische Fragen mit Allgemeinplätzen zu beantworten, immer größer. Und der Verdacht drängte sich auf: Redet er etwa mit der Mannschaft genauso?