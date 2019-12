Die Volleyballerinnen vom Dresdner SC stehen im Pokalfinale: Mannheim, wir kommen!

Dresden. Es war ein hartes Stück Arbeit, doch es ist geschafft: Die DSC-Volleyballerinnen haben die letzte Hürde bei ihrer „Mission Mannheim“ erfolgreich gemeistert. Nach großem Kampf setzten sich die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl am Mittwochabend vor 2400 Zuschauern in der Margon-Arena im Pokal-Halbfinale gegen den VfB LOTTO Thüringen mit 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:21) durch. Sie halten damit den Zwei-Jahres-Rhythmus ein und stehen nach 2016 und 2018 zum dritten Mal in der SAP-Arena Mannheim im Finale des DVV-Pokals. Gegner wird am 16. Februar 2020 der deutsche Meister Allianz MTV Stuttgart sein, der sein Semifinale knapp mit 3:2 gegen Pokalverteidiger Schwerin gewann.

Jetzt! Durchklicken: Die Bilder zum Sieg der Volleyballerinnen des Dresdner SC gegen den VfB Suhl. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC ziehen gegen den VfB Suhl (3:1) in den DVV-Pokal ein. ©

Anzeige

Kein Spaziergang ins Finale

Für den DSC ist es die insgesamt achte Pokalteilnahme in seiner Vereinsgeschichte, und mit einem Erfolg könnten sich die Elbestädterinnen zum sechsten Mal nach 1999, 2002, 2010, 2016 und 2018 den Pott holen. „In Mannheim dabei zu sein und vor einer Kulisse von über 12 000 Zuschauern zu spielen, ist für jede Mannschaft, die Fans und das gesamte Umfeld ein Highlight. Für uns ist das jetzt erst einmal ein Riesenerfolg, der uns zudem die tägliche Arbeit erleichtert“, freute sich Waibl über den Einzug ins Finale.

Allerdings war das Halbfinale für seine Schützlinge keinesfalls ein Spaziergang. Denn das Bundesliga-Schlusslicht aus Suhl erwies sich als der erwartet hartnäckige Gegner, der vor allem mit seinem Aufschlagspiel immer wieder Wirkung erzielte. Waibl vertraute auch diesmal seiner zuletzt bewährten Stammformation. Seine Schützlinge starteten sehr konzentriert, setzten den VfB mit den Aufgaben unter Druck, und Zuspielerin Brie King setzte aus stabiler Annahme ihre Angreiferinnen gut in Szene. So konnten sich die Gastgeberinnen mit 16:11 und 20:13 klar absetzen. Unterbrechungen gab es immer einmal wieder durch die Video Challenge, die beide Trainer abwechselnd in Anspruch nahmen.

Waibl-Schützlinge auf Kurs

Im zweiten Abschnitt änderte sich das Bild. Während sich beim DSC ein paar leichte Fehler einschlichen, setzte Suhl vor allem durch Aufschläge von McKenzie Jacobson und Tereza Patockova Akzente. So zog der VfB mit 9:5 davon. Doch der DSC kämpfte sich auf 11:11 heran, geriet danach aber erneut in Rückstand. Nach einer Auszeit und mit einem Doppelwechsel – Sarah Straube und Piia Korhonen kamen für Brie King und Milica Kubura – kämpfte sich der DSC auf 20:22 heran. Beim fulminanten Einsatz um jeden Ball stürzte Lenka Dürr mit voller Wucht über die Bande. Zum Glück war der Libera nichts passiert – sie konnte weiterspielen. Am Ende sicherte sich Suhl jedoch den Satzausgleich.

Nach zähem Beginn im dritten Durchgang brachte eine Aufschlagserie von Lucija Mlinar die Waibl-Schützlinge in Front, und sie ließen sich nicht mehr vom Kurs abbringen. Auch im vierten Satz gab der VfB nicht auf, doch am Ende setzte sich der DSC dank seines kompletteren Spiels durch. Lenka Dürr wurde einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag zur MVP gekürt. Erfolgreichste Scorerin war Milica Kubura mit 18 Zählern.