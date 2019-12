Die Winterpause stoppt den Lauf der Holstein Women

Die Vizemeisterschaft ist bei noch zehn ausstehenden Spielen realistisch. Gerade in der zuletzt gezeigten Verfassung. Die Women gewannen zuletzt viermal in Folge und präsentierten sich in blendender Verfassung. „Ja, die Endphase ist gut gelaufen. Da sieht man mal, was möglich ist, wenn wir alle Spielerinnen zusammen haben. Das war aber nicht immer so“, erinnert sich der KSV-Coach an die 0:4-Niederlage gegen Delmenhorst, als nur 13 Ligaspielerinnen zur Verfügung standen.

Einsätze in Auswahlmannschaften, dort erlittene Muskelverletzungen oder Ermüdungserscheinungen verhinderten, dass Spielerinnen wie Sarah Begunk oder Alina Steiner in Bestform aufliefen. „Kommen dann noch Urlauber oder angeschlagene Spielerinnen dazu, dann fehlen mir vier, fünf Stammkräfte auf Wettkampfniveau. Das kann keine Mannschaft wegstecken“, so Begunk, der mit einer Mannschaft in Bestbesetzung einige Höhepunkte erlebte. Einer war der entfesselte Auftritt der Women Anfang September gegen den 1. FC Köln. In der zweiten Runde des DFB-Pokals wurde dem Bundesligisten mit Champions-League Siegerin Peggy Nietgen 70 Minuten lang Paroli geboten. Am Ende aber ging die Partie trotz 1:0-Führung mit 1:3 verloren. „Wir haben noch nie so gut gegen einen Erstligisten ausgesehen. Wir durften sehr lange vom Einzug in die nächste Runde träumen. Ein tolles Spiel“, so Begunk, der auch den 4:2-Sieg Ende November gegen Hannover 96 hervorhebt.

Anfang Oktober platzte Trainer Begunk der Kragen

Tragende Säulen in beiden Spielen waren Louiza Zimmerman und Jule Ziegler in der Defensive. „Jule in der Innenverteidigung und Luiza variabel auf der Sechs oder als Vier. Ganz starke Auftritte von beiden, die immer sicherer werden“, freut sich der KSV-Coach, dass sich nun der Erfolg des hohen Trainingsaufwands einstellt. Auch wird die Gardinenpredigt von Begunk Anfang Oktober ihren Teil zur Kehrtwende beigetragen haben. Nachdem Holstein nur eines von fünf Spielen gewonnen hatte und Konzentrationsmängel zu 16 Gegentoren geführt hatten, platzte dem Coach der Kragen. „Die Mädels haben das richtig eingeordnet. Danach haben sich alle spürbar am Riemen gerissen. Es wurde besser. Und auch unsere Nachwuchsspielerinnen machten einen Sprung“, denkt Begunk an Alina Steiner, die ihr erstes Frauenjahr spielt, und an die 18-jährige Lisann Evert, die mit neun Treffern auf dem fünften Platz der Torjägerliste rangiert. Talente, die Hoffnung machen, dass in absehbarer Zeit vielleicht auch mal wieder von der Zweiten Liga geträumt werden darf. Spielerisch gehören die Women jedenfalls zu den besten Regionalliga-Teams.

Holstein Women: Platz 3, 12 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen, 32:31Tore, 22 Punkte. Torjäger: Lisann Evert – 9 Tore. Saisonstart: 1. März: FC St. Pauli (H).

