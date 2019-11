Die Wochen der Wahrheit: Können die Recken auch auswärts bestehen?

Kein Punktspiel gleich Freizeit – diese Rechnung geht derzeit allenfalls bei den Recken-Profis auf. Die Verantwortlichen hatten an diesem Wochenende reichlich zu tun. „Ich habe mir die Spiele von Stuttgart gegen Flensburg am Samstag sowie der Füchse Berlin gegen Rhein-Neckar Löwen am Sonntag angesehen“, sagte Sven-Sören Chris­tophersen, der Sportliche Leiter der TSV Hannover-Burgdorf. Dabei erlebte der 34-Jährige abermals, wie eng es derzeit in der Handball-Bundesliga zugeht.

Viele Auswärtsspiele stehen bevor

„Die Punkte fallen einem nicht in den Schoß“, sagte Christophersen „Dazu ist die Liga zu ausgeglichen.“ Diese Erfahrung machten auch die Recken-Profis am Donnerstag beim 30:29-Zittersieg über den HSG Nordhorn-Lingen. „Es war wichtig, beide Punkte in Hannover zu behalten“, sagte Christophersen. Das Wort „meisterlich“ vermied er wie schon in den Vorwochen, obwohl im Augenblick Rekordmeister THW Kiel als einziger Verfolger übrig geblieben ist.

Christophersen sagte: „Wir treten in den nächsten vier Wochen viermal auswärts an.“ Er weiß, dass seine Recken den Platz an der Sonne auch „unseren tollen Fans zu verdanken haben, die uns gegen die Topteams fantastisch unterstützt haben“.

Der Sportliche Leiter weist auf eine Unwucht im Spielplan hin. Hannover hat sieben von elf Punktspielen daheim bestritten, die Rhein-Neckar Löwen sind in ihren elf Partien achtmal auswärts angetreten. Und die anstehenden Aufgaben in der Fremde (Wetzlar am Sonntag, Kiel am 17. November, Leipzig am 1. Dezember sowie Mannheim (Pokal am 4. Dezember) haben Hannover in der Vergangenheit nur selten Erfolgserlebnisse beschert.