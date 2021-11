Der VfL Wolfsburg hat seine Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse erheblich verbessert. Am Dienstagabend kam das Team von Neu-Trainer Florian Kohfeldt gegen RB Salzburg zu einem 2:1.Sieg , hat jetzt nach vier Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto und damit nur noch zwei Punkte Rückstand auf Salzburg. Hier lest ihr, wie die VfLer in Form in Form waren.

Koen Casteels: Hatte zunächst recht wenig zu tun, beim Freistoß-Gegentor allerdings nicht chancenlos. Verletzte sich in der Szene leicht, biss aber auf die Zähne. Und war danach zur Stelle, in der Schlussphase stark. - Note: 3 ©

Wölfe in Noten: Einzelkritik zum Spiel gegen Salzburg

Mit dem schnellsten Tor der Wolfsburger Champions-League-Geschichte hatte Ridle Baku den VfL bereits in der dritten Minute in Führung gebracht. Per Freistoß sorgte Maximilian Wöber noch vor der Pause für den Ausgleich, Wolfsburg-Keeper Koen Casteels sah dabei nicht gut aus. Als nach dem Seitenwechsel Salzburg mehr vom Spiel zu haben schien, schlug der VfL eiskalt zu - nach einem super Pass von Maximilian Arnold schloss Lukas Nmecha mit einem satten Schuss unter die Latte zum 2:1 ab. Für Salzburg war es die erste Pflichtspiel-Niederlage seit April.

Am späteren Abend trifft der FC Sevilla in Gruppe G noch auf OSC Lille. In drei Wochen ist dann Sevilla Gastgeber für den VfL Wolfsburg.