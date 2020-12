"Die wollten den Sieg einfach mehr": TK Hannover fehlt gegen Herne der letzte Biss

Schon der Start ging komplett schief. 0:8 stand es nach zwei Minuten. Zwar fingen sich die Gastgeberinnen, doch mehr als die Aufholjagd bis zum 13:14 war zunächst nicht drin. Den drei Punkte-Rückstand nach dem ersten Viertel (15:18), holte der TKH bis zum 22:23 nochmals fast wieder auf. Doch dann kam die Angst vor dem Führungswechsel. Ballverluste, Angriff des Gegners und eigene Fehlwürfe reihten sich aneinander. Die 13-Punkte-Serie der Gäste war der nächste Dämpfer. Die Gastgeberinnen lagen mit 22:35 hinten. Besserung war nicht in Sicht. Beim Gang in die Kabine stand es 36:46.

„Ich bin es echt leid, nach Siegen immer wieder zu verlieren. Ich will endlich mal oben bleiben“, sagte TKH-Trainerin Juliane Höhne nach der 74:88-Niederlage des TK Hannover gegen den Herner TC. Die Chance, mit einem Sieg gegen Herne auf Rang vier zu klettern, war mit dieser Packung, bei der der TKH keine einzige Sekunde im Spiel in Führung gelegen hatte, aber dahin.

TKH erst in der Schlussphase besser

Höhnes Worte fanden dort wohl nur wenig Gehör. Denn auch nach dem Wechsel war der HTC das bessere Team – und das bissigere. „Die haben im Spiel 20 Offensiv-Rebounds geholt, wir nur acht. Offensiv-Rebounds sind ganz klar eine Sache des Willens. Und die Hernerinnen wollten den Sieg einfach mehr“, sagte Höhne. So ging auch der dritte Abschnitt mit 17:22 verloren. Erst als die Hernerinnen den Sieg schon innerlich feierten, schafften die TKH-Frauen in der Schlussphase immerhin noch, das vierte Viertel mit 21:20 zu gewinnen.

Das war aber nicht einmal ein schwacher Trost. „Ich bin schon sehr enttäuscht. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, den Gegner mal unter 70 Punkte zu halten. Und dann so was“, sagte Höhne. Einziges Positives: Mia Masic zeigte mit ihren 13 Punkten, neun davon per Dreier, im Angriff erstmals was sie kann. An der Niederlage änderte das aber nichts mehr. „Viel Positives kann man nach so einem Spiel aber nicht finden“, sagte Höhne.

Hernes Trainer hatte eine Vorahnung

Dass der Herner TC dieses Spiel gewinnen würde, wusste HTC-Trainer Marek Piotrowski dagegen schon fast vorher. „Ich habe hier in Hannover seit fünf Jahren nicht verloren. Wir haben uns taktisch sehr gut auf die eingestellt. Und gewonnen obwohl die Hannoveranerinnen die tiefere Bank hatten“, sagt der Herner Coach. So klingt ein zufriedener Trainer.

TK Hannover: Gardner (14), Masic (13), Gorsic (11), Tarasava (10), Stammberger (8), Peric (7), Koniali (6), Schaake (2), Brown (2), Lara Rohkohl (1).