Die Wucht der Ultras - und was ein Banner-Klau für das Rheinderby zwischen Gladbach und Köln bedeutet

Gewiss werden am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) wieder sorgenvolle Blicke der Gäste aus Köln die Nordkurve im Mönchengladbacher Borussia-Park abscannen. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie sind die Ultras zurück in den Bundesliga-Stadien, und damit beginnt auch für die aggressivste Fanfehde der Bundesliga ein neues Kapitel, in deren Verlauf immer wieder gestohlene Banner eine Rolle spielten. Er habe "größten Respekt" vor der Begegnung, sagt Thomas Ludwig vom Fanprojekt Mönchengladbach Supporters Club, "es wird ja gerade ein Banner der Gruppierung Boyz aus Köln in einem Gladbacher Keller vermutet, und das ist natürlich etwas, was die Rivalität und das Potenzial einer Auseinandersetzung im Hintergrund köcheln lässt". Die größtmögliche Demütigung für die Kölner wäre, wenn die Gladbacher ihr Diebesgut während der Partie als Trophäe in ihrer Kurve präsentieren würden, so wie es die Kölner einmal mit einem Transparent machten, das sie Anhängern der Borussia entwendet hatten. Anzeige

Die Kölner Boyz, eine der wichtigsten Ultragruppen, mussten sich auflösen, nachdem ihnen ihr Banner gestohlen worden war, diese Maßnahme schreibt der Ultrakodex für so einen Fall zwingend vor. Diese Usance wurde von den Legionen des Alten Roms übernommen. Was klingt wie ein Räuber-und-Gendarm-Spiel von Grundschulkindern, ist in den Fankurven bitterer Ernst voller Gewaltpotenzial. Die Polizei ist alarmiert und sprach vor dem Derby sogenannte Bereichsbetretungsverbote an 121 Fans aus beiden Lagern aus. 35 weitere Personen, die dem Umfeld der Borussia angehören, erhielten Gefährderanschreiben mit der Botschaft, dass sie unter besonderer Beobachtung stehen. Damit kehrt zum Ende der Corona-Einschränkungen auch ein Phänomen zurück in den Fußballalltag, das nun zwei Jahre lang kaum eine Rolle spielte und das sehr gegensätzliche Facetten hat.

An den vergangenen Wochenenden waren die meisten Beteiligten entzückt über die Rückkehr der Ultras. "Die Kurven waren wieder voll, es war bunt, es gab eine Vielzahl an Choreografien", sagt Philipp Beitzel von der Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS). "Alle haben danach gelechzt, wieder Fußball in der Gemeinschaft mit Freundinnen und Freunden zu erleben." Selbst der Einsatz von Pyrotechnik, der nach außen hin von den Klubs bekämpft, in Wahrheit aber oft geduldet wird, trübte die Wiedersehensfreude nicht. "Jetzt weiß ich wirklich, was Köln ist, wie der Verein ist, das ist Wahnsinn", sagte der Kölner Dejan Ljubicic, nachdem er erstmals die Wucht der Ultras in der Müngersdorfer Südkurve erlebt hatte.

Große Sorge vor Abgründen der Fankultur Nun ist die Sorge jedoch groß, dass sich auch die Abgründe der Fankultur wieder zeigen werden, die vor der Pandemie Gegenstand heftiger Kontroversen waren. Immer wieder war Dietmar Hopp bedroht worden, der ungeliebte Mäzen der TSG Hoffenheim war ins Zentrum einer Debatte über Kollektivstrafen geraten, die sich während der Pandemie beruhigte. "Vielleicht ist es ein bisschen ungünstig, dass dieses Spiel gerade jetzt kommt: Wo alle eigentlich voller Euphorie ins Stadion gehen, trifft man auf den Erzfeind", sagt Carsten Blecher vom Kölner Fanprojekt. Denn jener Teil der Bundesliga-Gemeinde, der die Kultur der Kurven mag, ist heilfroh, dass die Anhänger in voller Stärke zurückkehren.