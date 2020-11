Die Ziele von Judo-Ass Scoccimarro: EM-Medaille holen, Olympia-Nominierung untermauern

Kaum zu glauben, ein Ende der Corona-Pause ist für Giovanna Scoccimarro in Sicht. Sie gehört zum Aufgebot des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für die Europameisterschaften. Am 18. November reist das Judo-Ass des MTV Vorsfelde nach Prag. Dort steht zwei Tage später ihr Wettkampf in der 70-Kilo-Klasse auf dem Programm - eine Wartezeit von 272 Tagen wäre dann vorbei. Zuletzt kämpfte sie am 22. Februar beim Grand Slam in Düsseldorf, holte dort Bronze und das Olympia-Ticket. Klare Sache: "Ich freue mich, dass es wieder losgeht - und dann direkt mit einem Knaller." Zuletzt wurde die Vorfreude auch mal durch eine Turnierabsage gestoppt. " Ich bin mir aber sicher, dass die EM stattfinden wird." Anzeige Corona ist natürlich ein Thema Corona ist natürlich auch in Prag ein großes Thema. „Trotz der derzeit schwierigen Situation in Europa und insbesondere in der Tschechischen Republik, die zu einer neuen Infektionswelle geführt hat, hat das EJU-Exekutivkomitee beschlossen, die Judo-Europameisterschaften durchzuführen. Die EJU-Experten und das Task-Force-Team sind zusammen mit dem tschechischen Judo-Verband bereit, die Sicherheit der Teilnehmer an den Europameisterschaften zu gewährleisten“, bestätigte EJU-Präsident Sergey Soloveychik Ende Oktober die Absicht der EJU, die kontinentalen Wettkämpfe durchführen zu wollen.

Zum Grand Slam in Budapest, dem ersten großen Turnier im Oktober nach der Corona-Pause, hatte der DJB noch keine Athleten entsandt. Jetzt schon. DJB-Sportdirektor Ruben Goebel zu der Entscheidung. „Wir müssen uns auch einfach daran gewöhnen, wie so ein Wettkampf unter Corona-Bedingungen abläuft.“ Ein gutes Zeichen: Bei den täglichen Neuansteckungen zeichnet sich in Tschechien nun eine Entspannung ab. Im Laufe des Montags wurden 6048 neue Fälle registriert, die geringste Zahl an einem Werktag seit knapp einem Monat. Anzeige

Das Testungsnetz für die EM-Teilnehmer ist engmaschig. Vor der Anreise muss Scoccimarro zwei negative Corona-Tests mit einem Abstand von 48 Stunden nachweisen. In Prag gibt's dann vor Ort den nächsten. "Bis das Ergebnis dann feststeht, muss ich in Quarantäne auf dem Zimmer bleiben", berichtet die Lessienerin. Ist der negativ, pendelt sie nur noch zwischen Hotel und Halle. "Mal die Füße vertreten, mal kurz in den Supermarkt - das ist alles nicht drin", sagt Scoccimarro, die dieses Hygienekonzept aber gut findet.

Zuletzt bereitete sich das MTV-Ass in Kienbaum im Trainingslager auf die EM vor. "Ich fühle mich gut." Aber letztlich könne man einen Wettkampf nicht hundertprozentig simulieren. Dafür hat Scoccimarro an ihren Skills gearbeitet. "Ich habe meine Werte im Kraftbereich gesteigert, bin jetzt technisch vielseitiger." Jetzt ist sie gespannt, "ob ich die Fortschritte, die ich gemacht habe, auch auf internationalem Niveau zeigen kann".

Und Niveau hat diese EM zu bieten. Die Lessienerin Scoccimarro ist als Weltranglisten-Neunte in ihrer Gewichtsklasse zurzeit an Position 6 gesetzt, die Weltranglisten-Erste Marie Eve Gahie aus Frankreich führt das Feld an, Titelverteidigerin Margaux Pinot (Frankreich) ist an Nummer zwei dabei. Mit Miriam Butkereit (Position 8/TSV Glinde) ist auch die größte deutsche Konkurrentin von Scoccimarro in Prag am Start.

Giovanna Scoccimarro: Bilder von 2011 bis heute. 2011: Giovanna Scoccimarro zeigt mit 13 Jahren ihre Goldmedaille vom Thüringer Messe-Cup. Das Judo-Talent hatte damit schon das dritte Bundessichtungsturnier in Folge gewonnen. ©

In Tschechien geht's auch direkt um weitere Punkte für die Olympia-Quali-Rangliste. Die Lessienerin hätte darauf lieber noch verzichtet. Aus Gründen der Gerechtigkeit: "Aufgrund der Pandemie hat ja vielleicht nicht jede Athletin die Möglichkeit anzureisen." Sie selbst könnte reichlich Punkte sammeln, wenn sie ihr Ziel verwirklichen kann. "Wenn ich starte, würde ich mich natürlich über eine Medaille freuen." Es wäre nicht ihre erste. 2017 hatte sie mit 19 Jahren bei ihrer Premiere direkt Silber gewonnen.

EM-Medaille, Quali-Punkte - all das ist natürlich auch wichtig mit Blick auf Tokio 2021. Scoccimarro hat zurzeit zwar die Olympia-Nominierung für die ins kommende Jahr verlegten Spiele weiterhin in der Tasche. "Allerdings darf ich mich weder verletzen, noch nachlassen!" Beides hat die Lessienerin nicht vor. Und so gibt's auch an ihrem heutigen Geburtstag (10. November) keine Trainingspause. Richtig feiern kann sie dann ja spätestens in Tokio.