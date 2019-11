Die zwei Gesichter der Dresden Titans

Dresden. Zu Hause konnte die Mannschaft drei von vier Partien gewinnen, doch auswärts klemmt es bei den Titans. Noch kein Spiel auf fremdem Parkett konnte das im Sommer zu großen Teilen neu zusammengestellte Dresdner Basketball-Team in der Pro B für sich entscheiden. Die chronische Auswärtsschwäche der Mannschaft in den letzten Jahren setzt sich auch unter dem neuen Trainer Christian Steinberg fort. Das 64:83 am vergangenen Sonnabend in Schwelm war schon die vierte Auswärtsniederlage in Folge. Nach der höchsten Saisonpleite hat sich Steinberg noch intensiver auf Ursachensuche begeben.

Wie das Mannschaftsklima im Bus, als es auf die weite Heimreise ging?

Die Stimmung war natürlich nicht so überragend, weil wir uns deutlich unter Wert verkauft haben und uns viel mehr ausgerechnet hatten. Dann gab es auch noch eine Vollsperrung, und wir haben achteinhalb Stunden zurück gebraucht. Wir waren sehr enttäuscht, weil wir es uns wieder einmal selbst schwer gemacht haben. Der Gegner hat 14 Second-Chance-Points nach Offensivrebounds gemacht, hatte deutlich mehr Freiwürfe. Das sind Kleinigkeiten, die sehr, sehr ärgerlich sind.

Das Thema Offensivrebounds hatten Sie vorher ausdrücklich angesprochen. Warum hat die Mannschaft es nicht besser lösen können?

Wir sind noch bei der Fehlersuche, bei der Auswertung, warum wir auswärts nicht so performen, wie wir es bei Heimspielen tun. Wir agieren mit zu wenig Intensität in der Defense, kommen sowohl beim Rebound als auch bei sonstigen Verteidigungsaktionen gefühlt einen Schritt zu spät. Das hat Schwelm sehr gut ausgenutzt. Das erste Viertel war noch okay, aber ab dem zweiten hat uns das Probleme bereitet. Wir haben selbst nicht unser Spiel aufziehen können, vor allem offensiv gar keinen Rhythmus gefunden – alle Spieler durchweg. Das hat uns das Genick gebrochen.

Haben Sie schon Erklärungsansätze, warum es auswärts nicht so läuft? Sind es die weiten Fahrten, die die Mannschaft doch zu sehr auslaugen?

Ich glaube schon, dass die Fahrt für alle Beteiligten stets eine Herausforderung ist. Zehn Stunden vor Spielbeginn fahren wir los, sind dann lange unterwegs. Aber das gehört dazu, das wissen wir alle. Wir haben jedoch die meisten Auswärtskilometer zu bewältigen. Teams wie die im Ruhrpott haben viele kurze Fahrten und können es sich dann leisten, hier zu übernachten, wenn sie nach Dresden kommen. Das können wir auswärts aktuell nicht, aber wir müssen da weiter rangehen und uns irgendwie ein bisschen besser darauf einstellen.

Zu Hause funktioniert es. Brauchen die größtenteils jungen Spieler in jedem Falle die lautstarke Unterstützung der Fans, um den Gegner Paroli zu bieten?

Unser Heimpublikum ist auf jeden Fall ein ausschlaggebender Faktor. Wir hatten ja bisher eine recht gut besuchte Halle, die uns auch gepusht hat. Das Publikum gibt einem noch einmal extra Schwung – natürlich besonders, wenn man gut spielt. Das haben wir zu Hause ja auch meist getan.

Wie sind Sie insgesamt mit der Entwicklung der neuen Mannschaft zufrieden? Wie fällt ein erstes Zwischenfazit aus?

Im Prinzip sind wir sehr zufrieden mit der Mannschaft, was die Teamchemie angeht, wie die Spieler unter der Woche an sich arbeiten. Das war jetzt zwar eine deutliche Niederlage in Schwelm, aber grundsätzlich können wir mit allen Mannschaften mitspielen und sind quasi in der Liga angekommen. Jetzt gilt es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und weiter kontinuierlich hart zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir uns dann in 14 Tagen (bei den Baskets Juniors Oldenburg/d. Red.) endlich auch mal auswärts belohnen.

Aufbauspieler Eric Palm hat kurzfristig die Rolle des verletzten Janek Schmidkunz übernommen. Auch wenn es in Schwelm für ihn nicht ganz so gut lief – hat der erfahrene US-Amerikaner die Erwartungen erfüllt?

Ja, er bringt sich sehr viel ins Team ein. Er hat sich schnell und sehr gut in die Mannschaft eingegliedert. Er ist keiner, der jetzt 30 Mal auf den Korb werfen muss, sondern versucht wirklich das zu tun, was die Mannschaft in bestimmten Phasen braucht. Eric versucht, das Spiel zu lenken und viel mit den Kameraden zu reden. Er ist eine sehr gute Unterstützung für uns.

Am Sonnabend um 18 Uhr spielt Ihre Mannschaft zu Hause gegen den SC Rist Wedel. Was zeichnet den kommenden Gegner aus?

Die Mannschaft hat gut angefangen, dann einige Spiele abgegeben. Am letzten Wochenende haben sie gegen Stahnsdorf verloren, deswegen sind sie jetzt gallig und wollen das wiedergutmachen. Diese Truppe dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen – so wie niemanden anderen in der Liga auch. Gegen sie müssen wir unsere Heimstärke nutzen. Ich sehe keine unlösbare Aufgabe vor uns. Es ist natürlich wichtig, dass wir nach dem letzten Wochenende zu Hause wieder zurückschlagen.