Die zwei Gesichter des ZFC Meuselwitz bescheren Heimpleite gegen Hertha BSC II

Meuselwitz. Regionalligist ZFC Meuselwitz ist am Freitagabend hart auf dem Boden der Realität gelandet. Im Heimspiel gegen die U23 von Hertha BSC setzte es im eigenen Stadion vor 566 Zuschauern ein deftiges 1:4. Die Hausherren lieferten in der Partie zwei verschiedene Halbzeiten ab. Hui die erste, Pfui die zweite.

Wie sich anfangs der ZFC gegen den Tabellenzweiten präsentierte, begeisterte die Zuschauer. Die Weber-Truppe zeigte sich aggressiv und stark beim Kombinieren. Es schien fast so, als wollten die Männer um Kapitän Bastian Strietzel nahtlos an den Erfolg von Erfurt anknüpfen. Schon in der zweiten Minute verzog Alexander Dartsch knapp. In der neunten Minute verfehlte Francesco Lubsch das von Maxim Hertel gehütete Berliner Tor.