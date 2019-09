Die zweite 96-Erfolgsgeschichte: Hannover 96 ll kommt auch in der Landesliga oben an

Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga - und ab nächster Saison dann Oberliga? So unwahrscheinlich ist dieser Weg für die Frauen von Hannover 96 II nicht. Die Reserve der Roten führt nach vier Spieltagen die Tabelle erneut an - als Aufsteiger. "Damit haben wir nicht gerechnet", sagt Drießlein. "Wir schauen von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner. Tatsächlich ist es jedoch unser Ziel, in den nächsten zwei, drei Jahren in die Oberliga aufzusteigen."