Die zweite Liga kann kommen: HC Leipzig erhält Lizenz ohne Auflagen

Leipzig. Aufsteiger HC Leipzig hat am Donnerstag die Lizenz für die 2. Handball-Bundesliga der Frauen erhalten. "Der Bescheid kam heute vorab per Mail - die HBF hat uns die Lizenz ist ohne Auflagen erteilt", verkündete HCL-Präsident Rainer Hennig gegenüber dem SPORTBUZZER. "Wir hatten die Unterlagen pünktlich eingereicht, es gab danach lediglich eine Nachfrage, die wir beantworten konnten. Dass beim HCL sicher ein wenig genauer geprüft wurde, ist ganz logisch." Denn vor zwei Jahren war dem HCL die Erstliga-Lizenz wegen der Insolvenz der Spielbetriebs GmbH verweigert worden. Daraufhin musste der mehrfache deutsche Meister in der 3. Liga einen neuen Anlauf nehmen. Um die Lizenz zu erhalten, musste der HCL unter anderem eine Kaution von 300.00 Euro hinterlegen. In der 3. Liga waren es nur 5000 Euro.