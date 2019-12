Schock für die TSV Hannover-Burgdorf: Recken während des Trainings in der Swiss-Life-Hall beklaut

Am Donnerstag spielt die TSV Hannover-Burgdorf bei den Eulen Ludwigshafen und um Punkte in der Bundesliga. Tags zuvor gab es für die Recken jedoch einen echten Schock: Während des Trainings am Mittwochvormittag wurden den Spielern aus der Kabine in der Swiss-Life-Hall unter anderem Handys geklaut.