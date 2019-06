Ermittlungen gegen Diego Costa - Atlético-Madrid-Star des Steuerbetrugs verdächtigt

Gegen Fußballprofi Diego Costa vom spanischen Topklub Atlético Madrid sind Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von gut einer Million Euro eingeleitet worden. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft in Madrid erstattete am Dienstag bei Gericht eine entsprechende Anzeige. Die Behörde bestätigte auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Das Management von Costa war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.