Nach Attacke auf Schiedsrichter: Atletico-Stürmer Diego Costa für Rest der Saison gesperrt

Nach seiner Entgleisung im Spitzenspiel der Primera Division beim FC Barcelona (0:2) am vergangenen Wochenende ist die Saison für Stürmer Diego Costa von Atletico Madrid vorzeitig beendet. Der spanische Verband sperrte den hitzköpfigen Torjäger sieben Begegnungen vor dem Abschluss der Spielzeit für insgesamt acht Partien. Damit fehlt der 30-Jährige seinem Klub auch noch im ersten Spiel der nächsten Saison.

Die eine Hälfte der Sperre erhielt Costa für die Beschimpfung von Schiedsrichter Gil Manzano, die andere Hälfte dafür, dass er den Referee anschließend auch noch körperlich anging. Zudem muss der Profi eine Geldstrafe von rund 6000 Euro zahlen. Sein Klub wurde mit einer weiteren Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro belegt. Sportlich dürfte Atletico den vorläufigen Verlust des Stürmers allerdings verkraften. In 16 Punktspielen hatte Costa in dieser Saison lediglich zwei Treffer erzielt.