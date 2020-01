Diego Demme: Date mit Neapel-Coach und Legende Gennaro Gattuso

Neapel. Heißblütiger Empfang für Diego Demme in Neapel. Der potentielle Neuzugang des SSC Neapel wurde am Donnerstag von Fans und Heerscharen von Presse, Funk, Fernsehen auf Schritt und Tritt begleitet. Zuvor hatte sich der 28-Jährige in Rom dem obligatorischen Medizin-Check unterzogen. Höhepunkt an Tag eins in Neapel: Diego Demme und Vater Enzo trafen SSC-Coach Gennaro Gattuso.