Nach Wechsel von RB Leipzig zum SSC Neapel: So läuft es für Diego Demme in Italien

Diego gegen Messi: Was im ersten Moment klingt wie der Vergleich der vielleicht besten Offensiv-Spieler ihrer Generation, ist am Dienstagabend eher das Duell zwischen Abräumer und Tor-Maschine. Diego Demme, im Winter für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig zum SSC Neapel gewechselt, will den Superstar des FC Barcelona gemeinsam mit seinen Defensiv-Kollegen aus Napoli stoppen. Es ist das wohl größte Spiel in der bisherigen Karriere des 28-Jährigen - obwohl er im Juni 2017 im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino (7:0) für 14 Minuten für die deutsche Nationalmannschaft auflief. Doch damals hießen die Gegner Danilo Rinaldi oder Tommaso Zafferani. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League wartet nun Lionel Messi.

Diego Demme beim SSC Neapel etabliert Für Demme ist dieses Kräftemesse nach seinem Wunsch-Transfer im Winter wohl die Erfüllung eines weiteren Traumes. Nachdem er schon in Leipzig zu den absoluten Leistungsträgern zählte, hat er sich in Italien schnell etabliert. Nach seinem Wechsel stand er in sechs von sieben möglichen Serie-A-Partien auf dem Platz, erzielte beim 4:2 Anfang Februar bei Sampdoria Genua gar seinen ersten SSC-Treffer. Die tendenziell eher aufgeregte italienische Presse stellte schnell kühne Parallelen her. Demme antwortete: "Vergleicht mich nicht mit Maradona!"

Demme: Der nächste Diego bei Neapel Maradona - der exzentrische Argentinier ist in Neapel fast so etwas wie eine gottähnliche Gestalt. Von 1984 bis 1991 verzückte der Dribbelkünstler die gesamte Stadt und führte den Verein 1990 zur bislang letzten Meisterschaft. Die Fans waren aus dem Häuschen, der Vorname Diego hatte Hochkonjunktur - auch im Hause Demme. Vater Enzo sagte nach dem Wechsel seines Sohnes nach Neapel bei Sport1: "Mein Sohn wurde zur besten Zeit von Diego Maradona geboren. Für mich kam eigentlich nur dieser Vorname in Frage. Maradona ist für mich nämlich der beste Fußballer aller Zeiten."

Von Matthäus bis Messi und Ronaldo: Alle von der FIFA ausgezeichneten Weltfußballer seit 1991 1991: Lothar Matthäus ©

Anzeige