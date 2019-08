Karriereende mit 40: Uruguay-Legende Diego Forlan beendet Laufbahn 

Die größten und bekanntesten Fußballer der Welt nannten das Old Trafford von Manchester United schon ihr Zuhause. Doch was machen Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Wayne Rooney & Co. heute, nach ihrer Zeit bei United? Der SPORT BUZZER blickt auf die Karriere von 50 ManUtd-Legenden. ©

Via Twitter erklärte der 40-Jährige: "Eine wunderschöne Etappe mit großartigen Erinnerungen und Emotionen geht zu Ende, es beginnt aber eine andere mit neuen Herausforderungen." Demnach plant Forlán eine Laufbahn als Trainer. "Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, dass ich nicht coachen möchte, aber jetzt ist es etwas, das ich ausprobieren möchte", sagte der Ex-Nationalspieler in einem Interview des Senders Telemundo. Am liebsten würde er seinen ehemaligen Jugendclub CA Peñarol trainieren.

Forlán spielte zehn Jahre in Europa für Manchester United, FC Villareal, Atlético Madrid und Inter Mailand. In Manchester gewann der Stürmer Meisterschaft und Pokal, mit Atlético holte er 2010 den Titel in der Europa League. Für Uruguay bestritt der heute 40-Jährige zudem 112 Länderspiele und erzielte 36 Tore. 2010 schaffte er mit seinem Heimatland den vierten Platz bei der WM und wurde zum besten Spieler des Turniers in Südafrika gewählt.