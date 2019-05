Abschied unter Tränen: Klub-Ikone Diego Godin verlässt Atletico Madrid - Transfer zu Inter Mailand?

Ein emotionaler Moment war die Verkündung seines Abschieds allemal. Diego Godin wird Atletico Madrid in diesem Sommer verlassen. Das teilte der 33-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. In großen Buchstaben waren auf der Videoleinwand die Worte "Gracias Godin" (Danke, Godin) zu lesen. Der spanische Hauptstadt-Klub dankte dem Uruguayer, der aktuell im neunten Jahr für Atletico spielt. Das gesamte Team des La-Liga-Klubs war vor Ort.