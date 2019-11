In Weißrussland: Präsident Diego Maradona gratuliert seinem Klub zum Meistertitel

Diego Armando Maradona hat Dinamo Brest zum Gewinn der Meisterschaft in Weißrussland gratuliert. „Ich freue mich sehr, den Spielern, Fans, Managern und Trainern von Dynamo Brest zu ihrer ersten Meisterschaft in der weißrussischen Liga zu gratulieren“, schrieb die argentinische Fußball-Legende, die seit 2018 Präsident des Klubs ist, am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. „Herzlichen Glückwunsch!!!“, schrieb er auf Russisch dahinter.