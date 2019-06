Aus gesundheitlichen Gründen: Diego Maradona legt Traineramt in Mexiko nieder

Diego Maradona ist von seinem Amt beim mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa zurückgetreten. Auf ärztlichen Rat hin werde er sich zwei Operationen an der Schulter und am Knie unterziehen und müsse sich schonen, teilte der Anwalt des Argentiniers, Matías Morla, am Donnerstag auf Twitter mit.

Er danke den Dorados und wolle künftig den gemeinsamen Traum weiter verfolgen.