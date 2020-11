Gedenken an Maradona: Elfmal die Nummer "10" beim SSC Neapel - Auch Bayer-Stürmer Alario setzt Zeichen

In Andenken an Diego Maradona sind alle Spieler des SSC Neapel am Donnerstagabend vor dem Europa-League-Spiel gegen NK Rijeka mit der Nummer "10" auf dem Rücken und dem Namenszug des früheren Napoli-Stars ins Stadion eingelaufen. Vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute für den Argentinier, dessen Bild auf der Anzeigetafel der leeren Arena zu sehen war. In der Startelf der Italiener stand auch der frühere Leipziger Diego Demme.

