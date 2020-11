Die Fußball-Welt trauert um einen der größten Sportler der Geschichte - und auch die 1. und 2. Bundesliga beteiligen sich. Zu Ehren der am Mittwoch verstorbenen Legende Diego Maradona wird, beginnend mit dem Zweitliga-Freitagsspielen, vor jeder Partie eine Schweigeminute abgehalten. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit. Neben der Gedenkminute werden alle Mannschaften der beiden Profi-Ligen in Deutschland am Spielwochenende mit einem Trauerflor an den Ärmeln auflaufen.

Fußballidol Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren in Argentinien gestorben. Medienberichten zufolge starb Maradona in seinem Haus in Tigre nördlich von Buenos Aires an einem Herzinfarkt. Die argentinische Regierung ordnete kurz nach dem Tod des Weltmeisters von 1986 eine dreitägige Staatstrauer an.