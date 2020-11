Trauer, Tränen und ein wenig Trost: Argentinien und Neapel mit emotionalem Abschied von Diego Maradona

Sie kommen zu Tausenden, sie weinen, schreien, jubeln: Vor der Casa Rosada, dem Regierungssitz des argentinischen Präsidenten Alberto Fernández, schiebt sich ein scheinbar endloses Band von Menschen ganz langsam in Richtung Eingang. Der Palast ist eine Pilgerstätte. Nur ein, zwei Sekunden bleiben den Trauernden, um vor dem Sarg Abschied zu nehmen. Denn darin liegt Diego Maradona. Auf seinem Sarg liegen die Trikots der Boca Juniors und der argentinischen Nationalmannschaft, jenen Mannschaften, die „D10S“ neben dem SSC Neapel besonders liebte. Anzeige

Am Vormittag kommt auch Präsident Fernández. „Er war ein außergewöhnlicher Spieler. Wir stehen für immer in seiner Schuld“, sagte er. Mehrmals legt er die Hand auf den Sarg, platziert zwei weiße Kopftücher, das Symbol des Widerstands gegen die rechte Militärdiktatur, auf den Trikots. Seine Frau legt rote Rosen dazu. Es brandet Beifall auf. Fernández hat sich offenbar entschieden, aus der Trauerfeier ein politisches Statement zu machen. Zudem rief er eine dreitägige Staatstrauer aus.

Vor dem Sarg spielen sich derweil emotionale Szenen ab. Fans erheben die Faust zum Siegeszeichen, andere brechen in Tränen aus. Andere rufen „Diego, Diego“. Der Tod des Diego Maradona lässt niemanden kalt in Argentinien.

Fast unmittelbar nachdem die Nachricht die Welt schockiert hatte, sind in Buenos Aires zahlreiche Menschen auf die Straßen geströmt, um gemeinsam zu trauern. Die Sorgen der Corona-Pandemie werden da zurückgestellt. Auf elektronischen Anzeigetafeln über der Stadtautobahn und in U-Bahn-Eingängen ist zu lesen: „Danke Diego“. Vor dem Boca-Stadion La Bombonera und dem Obelisken im Stadtzen­trum entzünden Trauernde Kerzen und legen Blumen nieder. Im Stadion brennt in der Nacht nur ein Licht – in der Loge Maradonas.

Tausende Lichter hingegen brennen in Neapel. In kaum einer anderen Stadt wird er so verehrt wie in der süditalienischen Metropole. Überall in den engen Gassen hängen Bilder von ihm. Ein meterhohes Wandgemälde wird nun zur Trauerstätte – genauso wie das Stadion San Paolo. „Erst kommt Covid, und jetzt stirbt auch noch Maradona“, sagt ein Fan vor dem Stadion. Schlimmer hätte es diese Stadt wohl kaum treffen können.

Zu Hunderten sind sie noch in der Nacht nach der Nachricht vom Tod ihres Idols an dessen einstige Wirkungsstätte geeilt, wo er von 1984 bis 1991 eine Ära prägte. Die übergroße Mehrzahl trägt Masken. Bilder von Maradona sind am Stadionzaun befestigt, darauf zu sehen: Maradona im Trikot des SSC Neapel, für den er zwei Meistertitel holte, die einzigen in der Klubgeschichte. „Maradona ist wie ein Vater, wie ein Bruder, wie ein Familienmitglied für uns“, sagt Fan Raffaele Cuomo. „Es ist so, als wäre ein Familienmitglied gestorben, als wäre ein Teil von Neapel gestorben.“