Fußball-Welt steht unter Schock: Diego Maradona ist tot - Argentinischer Verband kondoliert

Die Fußball-Welt steht unter Schock: Diego Maradona ist tot. Die bestätigte der argentinische Fußball-Verband am Mittwochabend. Der frühere argentinische Weltklasse-Spielmacher starb nach übereinstimmenden Medienberichten rund vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag in seinem Haus in Tigre bei Buenos Aires an einem Herzkreislaufstillstand. "Der argentinische Fußball-Verband drückt durch seinen Präsidenten Claudio Tapia seine tiefste Trauer über den Tod unserer Legende Diego Armando Maradona aus", hieß es einem via Twitter verbreiteten Statement: "Du wirst immer in unseren Herzen sein."

Anzeige