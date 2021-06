Ermittlungen um Tod von Diego Maradona: Vernehmungen von Ärzten und Pflegern haben begonnen

Knapp sieben Monate nach dem Tod von Diego Maradona hat die Staatsanwalt mit der Vernehmung der Ärzte und Pfleger der argentinischen Fußballlegende begonnen. Am Montag machten zunächst Pfleger, die sich in den letzten Tagen vor seinem Tod um Maradona gekümmert hatten, ihre Aussagen bei der Staatsanwalt in San Isidro nördlich von Buenos Aires, wie örtliche Medien berichteten. Die Vernehmungen sollen bis Ende Juni dauern.

Anzeige