Testspiel gegen Georgien: Fünf Spieler von Waspo 98 sind mit dabei

In dieser Blase fühlen sich Deutschlands Wasserballer sicher. In der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf in Nordrhein-Westfalen bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm auf die Olympiaqualifikation vor. Fünf Mann des deutschen Meisters Waspo 98 sind dabei, darunter Julian Real.

Teilnahme am Vier-Länder-Turnier abgesagt „Ein bisschen ist es eben wie in der Kaserne, aber das ist okay. Wir bleiben unter uns und können optimal trainieren“, sagt der Kapitän der DSV-Auswahl. Seit vier Tagen ist zudem das Nationalteam Georgiens zu Gast, gegen das am Dienstag (18.30 Uhr) ein Länderspiel ansteht. Die geplante Teilnahme an einem Vier-Länder-Turnier Ende des Monats in Montenegro hat Deutschland jedoch wegen der schwierigen Corona-Lage abgesagt. „Drei weitere Spiele, zumal gegen Olympiasieger Serbien wären wertvoll gewesen, aber wir haben entschieden, dass es zu unsicher ist“, so Real. Waspos Bundesliga-Mannschaft soll einspringen und in der Woche vom 24. bis 30. Januar zu einigen Tests nach Warendorf kommen.

Fast ein Jahr ist es her, dass die deutschen Wasserballer zuletzt gespielt haben, damals ebenfalls im Vorfeld der dann wegen der Pandemie abgesagten Olympiaqualifikation in Rotterdam. „Ich denke aber, diesmal wird sie stattfinden“, so Real. Von Waspo sind zudem die Torhüter Moritz Schenkel und Kevin Götz sowie Tobias Preuß und Niclas Schipper nominiert. Während die übrigen Bundesliga-Spieler aus Hannover, ausgenommen Ivan Nagaev (Russland) und Marko Macan (Kroatien), eine vierwöchige Pause eingelegt haben und erst gestern wieder ins Training eingestiegen sind, haben die Nationalspieler durchgezogen – zwischen den Feiertagen aber nur mit einer Einheit pro Tag.

Kroaten Top-Favorit der Quali-Gruppe Drei Tests und die abschließende offizielle Partie gegen Georgien seien ein guter Gradmesser, sagt Real: „Ich denke, wir sind ganz gut in Form.“ Die Georgier hatte das DSV-Team bei der EM nur knapp im Platzierungsspiel auf Rang zehn verwiesen. Nach einer kurzen Unterbrechung und den folgenden Vergleichen mit Waspo (der Meister hatte bisher keinen Corona-Fall im Team) geht es am 3. Februar noch einmal nach Warendorf – vorgesehen sind mehrere Vergleiche mit Brasilien. Von dort geht es weiter nach Rotterdam, wo am 14. Februar das erste Spiel der Qualifikation gegen die Niederlande ansteht. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Frankreich, Russland, Rumänien und Kroatien. „Die Kroaten sind Topfavorit der Quali, es wird ein großer Kampf um Platz in dieser Gruppe. Unsere anderen Gegner sind etwa auf Augenhöhe“, sagt Real. Nur drei Tickets sind für die Spiele in Tokio noch zu vergeben.