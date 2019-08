Dienstältester Recke: Abwehrchef Patrail musste im Sommer bei seiner Vertragsverlängerung zittern

Mait Patrail staunt selbst ein wenig, als er sagt: „Ich bin ja jetzt der dienstälteste Profi bei den Re­cken – gemeinsam mit Morten Olsen.“ Beide spielen in der achten Saison beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf, Pa­trail ununterbrochen seit 2012, während Olsen schon 2010 nach Hannover kam, zwischenzeitlich (2013 bis 2015) aber in Frankreich und Katar aktiv war. Selbst Eigengewächs Timo Kas­te­ning, der als 13-Jähriger in die Burgdorfer Jugendmannschaften einstieg, erhielt seinen ersten Profivertrag erst 2013, ein Jahr nach Patrail.

"Es gefällt uns in Hannover, wir fühlen uns wohl"

Zudem erlebte er, dass der Kader verjüngt und um­ge­baut wurde, so dass verdiente Spieler wie Lars Lehnhoff, Torge Johannsen und Martin Ziemer keine neuen Vertragsangebote erhielten. „Ich hatte einige Offerten aus dem Ausland“, sagt Pa­trail. Er habe über die Zu­kunft auch mit seiner Frau Anna-Lena diskutiert. Der Schluss, zu dem beide ka­men: „Es gefällt uns in Hannover, wir fühlen uns wohl“, sagt Patrail, „es ist ja auch die Stadt, in der wir geheiratet haben.“ Und Anna-Lena Patrail übt ihren Beruf in der Landeshauptstadt als Angestellte am Empfang einer Arztpraxis aus.