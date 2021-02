Dierberg verlängert: Linksaußen bleibt dem HC Elbflorenz treu

Dresden. Bevor die Handballer des HC Elbflorenz am Freitag mit dem Spiel beim HSV Hamburg wieder in den Ligabetrieb einsteigen, verkündet der Zweitligist eine weitere Personalentscheidung. So verlängert der Verein den Vertrag mit Linksaußen Julius Dierberg um zwei Jahre bis Sommer 2023. Der 28-jährige gebürtige Berliner gehört bei den Dresdnern zu den dienstältesten Akteuren, kam 2017 vom VfL Potsdam an die Elbe und teilt sich die Arbeit auf dieser Position mit dem tschechischen Nationalspieler Marek Vanco. Anzeige

„Julius ist eine wichtige Persönlichkeit für unser Team. Als variantenreicher Außen bringt er eine Menge Qualität mit. Uns ist wichtig, dass wir auf der Linksaußenposition mit zwei guten und verschiedenen Spielertypen besetzt sind“, erklärte Manager Karsten Wöhler zur Vertragsverlängerung. Und auch Trainer Rico Göde schätzt die Qualitäten von Dierberg: „Er ist ein sehr kluger, spielintelligenter Außen, deshalb sehen wir ihn auch ab und an auf Rückraummitte, wenn Not am Mann ist. Er kann sehr vielseitig werfen und ist stark im Tempospiel. Außerdem hat er als erfahrenerer Spieler eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft. Er ist jetzt zum Glück auch aus seiner Quarantäne zurückgekehrt und wieder in gutem Trainingsstand, kann uns wieder helfen.“