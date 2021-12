Diese Ausnahme gefällt dem HSC nicht: Ehmens B-Juniorinnen sollen spielen

Keine Punktspiele in den HVN-Ligen für Erwachsene. Der Verband hat sich nach einer Umfrage unter den Vereinen zur Aussetzung des Spielbetriebs bis zum Jahresende entschieden. Grund sind Corona und die daraus resultierende 2G-plus-Regel. Im Jugend-Spielbetrieb wird es ebenfalls eine Unterbrechung bis zum Jahresende geben. Ausnahmen: In den Oberligen der weiblichen und männlichen B- sowie C-Jugend wird vorerst weitergespielt. „Hier werden wir das eindeutige Votum der Vereine ebenfalls umsetzen“, sagt HVN-Jugendspielwart Olaf Bunge. „Aufgrund der Sichtungen, der Meldung zur deutschen Meisterschaft sowie Auswahlmaßnahmen ist die Entscheidung in den Oberligen der B- und C-Jugend begründbar und sportlich nachvollziehbar“, ergänzt Bunge.

Eine Argumentation, die Kerstin Geffers vom HSC Ehmen nicht nachvollziehen kann. "Es geht doch um die Gesundheit der Kinder, das Wohl aller - und nicht um Sichtungen, DM-Meldungen oder Auswahlmaßnahmen", sagt die Jugendwartin des HSC. Die B-Juniorinnen haben bereits am vergangenen Wochenende ihr Spiel beim Buxtehuder SV verlegt.