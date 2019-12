Diese Auswirkungen hat die Abmeldung des Hoitlinger SV auf den Spielbetrieb

Mit der Abmeldung steht der SV, der erst im Sommer in die 1. Kreisklasse aufgestiegen war, als erster Absteiger fest. „Sollte Hoitlingen für die kommende Saison eine Mannschaft melden, müsste sie in der 3. Kreisklasse starten“, erklärt Teichert.

Zweimal hatte das Team bislang wegen Personalproblemen nicht antreten können, nun ist also komplett Schluss . „Der SV hat es so begründet, die Truppe nicht für den Rest der Saison aufrechterhalten zu können“, sagt Gifhorns Spielausschuss-Vorsitzender Timo Teichert. Hoitlingens Vorsitzender Edgar Klopp war für eine Stellungnahme nicht verfügbar.

Die tatsächliche Anzahl an Absteigern in der laufenden Saison hinge derweil aber von der Bezirksliga ab. „Müssten dort drei Gifhorner Teams runter, würden aus der Kreisliga vier Mannschaften absteigen, aus Kreisklassen entsprechend auch die Teams auf Platz 13“, so Teichert.

Die Hoitlinger und ihre Ergebnisse werden indes aus der Tabelle gestrichen – viel tut sich dadurch aber nicht: Da der SV seine 14 Partien allesamt verloren hatte, haben die übrigen Teams nun je drei Punkte weniger auf dem Konto, durch veränderte Torverhältnisse verschiebt sich nichts.