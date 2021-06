Diese Corona-Regeln gelten ab 9. Juni für Leipzigs Amateursportler

Leipzig. Leipzigs Amateursportler können aufatmen. Die Messestadt wies gemäß den Angaben des Robert-Koch-Instituts am Dienstag den 14. Tag in Folge eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 35 auf. Damit treten ab dem Folgetag, also dem Mittwoch, auch für Amateursportler noch einmal weit reichende Lockerungen in Kraft.

