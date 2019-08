Diese Gegner "drohen" RB Leipzig: Die Töpfe für die Gruppenauslosung der Champions League

Leipzig. Mitte September startet RB Leipzig in die heiß ersehnte zweite Champions-League-Saison der Club-Geschichte. Einen Tag vor der Auslosung der Gruppengegner am Donnerstagabend (18 Uhr) in Nyon stehen nun die letzten fehlenden Teilnehmer der Königsklasse fest. In ihren Play-Off-Duellen setzten sich am Mittwochabend Ajax Amsterdam, Club Brugge und Slavia Prag durch. Bereits am Dienstag hatten sich Olympiakos Piräus, Roter Stern Belgrad und Dinamo Zagreb qualifiziert. Die Unterlegenen Clubs, darunter Rosenborg Trondheim, BSC Young Boys und FK Krasnodar starten in der Europa League.