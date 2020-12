Vom Cottaweg nach ganz oben: Diese Talente von RB Leipzig schafften den Sprung in den Profifußball

Leipzig. Jedes Jahr investiert RB Leipzig viel Geld in seine Nachwuchsabteilung. Als Stammspieler im eigenen Profikader konnte sich seit 2009 aber noch keiner der talentierten Nachwuchsakteure wirklich durchsetzen. Viele Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Roten Bullen haben jedoch ihre Profikarriere in anderen Clubs gestartet und in Deutschland sowie ganz Europa ihr sportliches Glück gefunden. Anzeige

Premierentor für Ermedin Demirovic

Allein 21 Spieler Jungprofis mit Leipziger Vergangenheit spielten in den vergangenen Jahren in der 3. Liga in Deutschland. Insgesamt schafften 54 Spieler seit RB-Gründung im Jahr 2009 den Sprung in einer der drei nationalen Top-Ligen oder in die ersten und zweiten Ligen anderer europäischer Länder. Fazit der Verantwortlichen am Cottaweg: Für einen so jungen Club wie RB, dessen Grundphilosophie auf der Entwicklung junger Spieler ruht, ist dies durchaus ein sehr positives Ergebnis.

In der aktuellen Bundesligasaison spielen mit Kilian Ludewig (Jahrgang 2000/Schalke 04) und Ermedin Demirovic (1998/SC Freibung) zwei bei RB ausgebildete Spieler in der Bundesliga. Demirovic war es auch, der ganz aktuell am vierten Advent als erster Spieler der im hiesigen Nachwuchsleistungszentrum geformt wurde, ein Tor in der höchsten deutschen Liga erzielte: Er traf zum 2:1 der Breisgauer gegen Hertha BSC.

Beide verbrachten insgesamt drei Jahre in Leipzigs Jugendakademie. Mit Tom Krauß (2001, 1. FC Nürnberg, 2. Bundesliga) und Frederik Jäkel (2001, KV Oostende, Erste Division Belgien) stehen zwei Leipziger Toptalente immer noch bei RB unter Vertrag, wurden aber ausgeliehen, um sich in der Ferne weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln. Dass der aktuelle Trainer der Nürnberger Robert Klauß (bis Sommer Co-Trainer von Julian Nagelsmann) heißt und Alexander Blessin, Cheftrainer der Belgier, vorher die U19 der Roten Bullen trainiert hat, kann kaum ein Zufall sein. Man kennt sich, man schätzt sich.

Leipziger Talente in der Premier League

Während Krauß diese Saison bei zehn möglichen Einsätzen auch schon achtmal von Beginn an zum Einsatz kam, hatte Jäkel mit einer Rückenverletzung zu kämpfen und kam bisher erst zu einem Einsatz nach seiner Genesung.

Die beiden deutschen U21-Nationalspieler Julian Chabot und Vitaly Janelt waren auch jeweils drei Jahre in der U17 und U19 der Roten Bullen aktiv. Bei den Sachsen schaffte Janelt den Durchbruch nicht, nun kämpft er mit seinem Club Brentford FC um den Aufstieg in die englische Premier League. Chabot spielt nach zwei Jahren in der Eredivisie (1. Liga in den Niederlanden) seine zweite Saison in Italiens höchster Spielklasse bei Spezia Calcio.

Mehr Möglichkeiten unter Nagelsmann

Die zwei ältesten Spieler mit RB-Vergangenheit, die momentan noch in der 3. Liga in Deutschland spielen, sind Matthias Hamrol von Wehen Wiesbaden und Alexander Sorge, der heute seine Schuhe für Türkgücü München schnürt. Die beiden 27-Jährigen spielten sogar zwei Jahre Seite and Seite in der U19 der Rasenballer.