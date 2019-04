Diesen Sportdirektor wünschen sich die Sportbuzzer-Leser als Heldt-Nachfolger

Am Dienstag trennte sich Hannover 96 von seinem Manager Horst Heldt. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt. Martin Kind plädierte in der Sky-Sendung "Wontorra - der O2 Fußball-Talk" am Sonntagmorgen für Menschen mit "Profilen", mehr Kompetenz - und einer Aufteilung der Entscheidungsgewalt. Denkbar sei für ihn ein Modell wie bei Borussia Dortmund mit Sammer als Berater.

Wir haben indes die Sportbuzzer-Leser gefragt, wie sie zu der Heldt-Entlassung stehen. 75,5 Prozent stehen hinter der Entscheidung des Vereins - bemängeln aber, dass sie zu spät kommt. 11 Prozent sind dagegen der Meinung, dass der Zeitpunkt völlig in Ordnung sei. Dass Horst Heldt hätte weiterarbeiten können und sollen, fanden indes 13,5 Prozent.