„Dieser Sport war mein Ein und Alles“: Isenbütteler Byczkowicz tritt von der Judo-Bühne ab

Als Einzelkämpfer wurde Byczkowicz mehrfach norddeutscher Meister, belegte bei der DM Platz fünf. Seinen Traum von den Olympischen Spielen konnte er dagegen nicht verwirklichen . „Ich hatte Pech mit Verletzungen“, erklärt der Isenbütteler, „außerdem kam ich in meiner Gewichtsklasse nicht an Fred Marhenke vorbei, das war ein Weltklasse-Athlet.“

Seine ersten sportlichen Meriten hatte er sich im Fußball verdient, als Linksaußen bei Blau-Weiß Neuhof. „Meine Teamkollegen waren traurig, als ich mich für Judo entschieden habe“, so der gebürtige Hildesheimer, der als 14-Jähriger eher zufällig seine Liebe für die japanische Kampfkunst entdeckte. „Fußballfreunde haben mich zum Judo mitgenommen, ich kannte diesen Sport gar nicht“ , gibt Byczkowicz zu. „Ich habe aber gleich gemerkt, dass ich dafür eine Grundveranlagung habe.“

In Wolfsburg lernte er auch seine spätere Ehefrau Andrea kennen und machte neben seiner Sportlerkarriere die ersten Gehversuche als Coach. „Ich hatte immer Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten“, so Byczkowicz, der selbst den 3. Dan trägt. 1988 zog er mit seiner Familie nach Isenbüttel, gründete 1995 – im Anschluss an seine Trainertätigkeit bei der SV Leiferde – beim MTV die Judosparte.

„Ich habe insgesamt weit mehr als 1000 Kinder und Jugendliche trainiert“, sagt Byczkowicz, der viele Talente formte. Auch den späteren Olympia-Starter André Breitbarth aus Leiferde hatte er unter seinen Fittichen. „Zwar nur kurz, aber ich habe seinen Weg natürlich verfolgt“, sagt das MTV-Ehrenmitglied, dessen Kinder Marc und Anne sich ebenfalls für seinen Lieblingssport begeisterten. „Mein Sohn musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören, meine Tochter hat einige Erfolge gefeiert.“

Judo ist bei den Byczkowicz‘ eben Familiensache. Ehefrau Andrea engagiert sich als Trainerin, Kassenwartin und Pressereferentin, Tochter Anne fungiert beim MTV als Spartenchefin, und ihr Ehemann Christopher Nomigkeit leitet das Wettkampftraining. Peter Byczkowicz wird ihnen weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen, will künftig aber auch vermehrt Aktivitäten außerhalb der Sporthalle genießen. „Denn dafür“, so der 66-Jährige „hatte ich in der Vergangenheit eher wenig Zeit.“